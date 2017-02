Fallecio Steve Jobs 1955-2011

El anuncio oficial: -------- We are deeply saddened to announce that Steve Jobs passed away today. Steve’s brilliance, passion and energy were the source of countless innovations that enrich and improve all of our lives. The world is immeasurably better because of Steve. His greatest love was for his wife, Laurene, and his family. Our hearts go out to them and to all who were touched by his extraordinary gifts. -------- Sin duda es una noticia que lamentablemente se venia venir, se fue un gran un innovador y revolucionario, un hombre que ha dejado un legado que será recordado por siempre. Nuestros mas sinceros saludos a su familia, amigos y personas que lo querian. La Web de Apple muestra la siguiente imagen: Les dejo uno de los discursos mas increibles que dio Steve Jobs a un grupo de recien graduados: