El misterio del vestido del que todos hablan en Internet – Resuleto Posted by Fernando on Feb 27, 2015 in Internet y Chat | 3 comments El misterio del vestido del que todos hablan en internet, ha sido resuelto. Hoy he recibido a través de WhatsApp una imagen de una amiga preguntandome los colores que veía en una foto de un vestido. Para ser honesto, esto llevó bastante tiempo de discusión entre un montón de amigos y familiares, cada uno veía distintos colores en el mismo vestido. Yo claramente vi el vestido azul y negro, mientras que mi esposa y muchas otras personas vieron el mismo vestido en colores blanco y dorado.

Hola! Posted by Fernando on Jan 11, 2014 in Uncategorized | 1 comment Hola! Ante todo quiero desearles a todos un muy Feliz 2014! Deseando que todos sus deseos se cumplan. Quiero perdirles disculpas por no estar escribiendo tan seguido, estoy escribiendo principalmente en mi blog en Ingles ITCentralPoint.com y estoy con muy poco tiempo incluso para escribir ahi. Tengo planeado retomar y volver a escribir en Techlatina.com pero les pido paciencia. Si alguien esta interesado en escribir contenido interesante para el sitio es mas que bienvenido para hacerlo, solo contactenme a traves del formulario de contacto. Saludos y muchas gracias por la paciencia!

Como identificar un phishing attack Posted by Fernando on Dec 6, 2013 in Educacion, Guias | 1 comment Quiero compartir con ustedes un link interesante que encontre para que puedan hacer un Quiz (test) online para ver si pueden identificar correctamente cuando un sitio web es falso o no. Muchas veces podemos recibir mails con lo que comunmente se llaman "phishing attacks" estos basicamente consisten en intentar "pescar" al que recibe el mail para que haga algo en un sitio web falso. Por ejemplo un mail falso de tu banco diciendo que debes revisar tu cuenta porque hay un problema, o bien de tu proveedor de email o lo que sea. Hay miles de mensajes de este tipo y es bueno siempre estar preparados para saber identificar donde estas metiendo tu usuario y contraseña antes de que sea demasiado tarde. Ingresando al siguiente link, pueden hacer el test que les llevara unos minutos, y si en alguno le pifian les va a explicar el error para que la proxima puedan identificar correctamente un sitio falso de uno verdadero. http://www.opendns.com/phishing-quiz/ Sientanse libres de compartir el link a este post con sus familiares, amigos y conocidos asi pueden ayudarlos a identificar este tipo de correos. Cuenten que puntaje tuvieron en los comentarios mas abajo! 😉