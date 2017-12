YouTube apuesta por los vídeos de noticias locales

YouTube se adentra en el sector de los vídeos de noticias, y en concreto, en la información local. El portal de videos de Google ha puesto en marcha News Near You, un nuevo servicio que detecta la localización del usuario y le presenta una lista de videos noticiosos sobre su entorno. Con el tiempo, según sus creadores, podría convertirse en una especie de telediario local al instante, según informa el rotativo estadounidense The New York Times. Un dato delicado para las empresas de comunicación, ya que de este modo surgiría un nuevo competidor por el pastel de la publicidad en Internet.

Youtube ha comenzado este año a emitir vídeos de noticias en su web, como por ejemplo los que enviaban los ciudadanos iraníes durante las recientes revueltas, grabados y remitidos con teléfonos móviles. De momento, el servicio no representa una amenaza para los medios tradicionales, porque sus contenidos son todavía limitados, pero cerca de 200 proveedores de noticias ya han suscrito un acuerdo con el portal para colgar bloques de noticias. Con una audiencia de 100 millones de usuarios al mes, Youtube es una jugosa plataforma de difusión para todo tipo de medios.

El nuevo canal se puso en marcha la primavera pasada y este verano la compañía ha invitado a más de 25.000 fuentes de noticias recogidas en Google News para que se conviertan en suministradores de información. La página también prevé difundir videos de la cadena ABC News, y de las agencias Associated Press y Reuters, entre otras. El trato consiste en que Youtube compartiría con los proveedores los beneficios de los anuncios colocados en los vídeos.

¿Socio o amenaza?

El beneficio para YouTube parece claro, aunque no tanto para los proveedores de noticias. Los antecedentes de la relación entre Google y los medios de comunicación no son demasiado buenos. De hecho, algunos culpan a los agregadores de noticias (como Google News), que se nutren de titulares y enlaces de medios tradicionales, y les achacan las estrecheces financieras por las que pasan los periódicos. El director ejecutivo de Dow Jones tildó recientemente a Google de “vampiro digital” que “chupa la sangre” de los diarios al recolectar sus artículos gratis.

Lo que ofrece YouTube ahora, sin embargo, es diferente. Ofrece a los proveedores de noticias que firmen como socios y le promete una audiencia mucho mayor para sus vídeos. Los usuarios entran en News Near You y la web localiza la ubicación de su ordenador. Si en un radio de 100 millas hay algún proveedor, el navegante recibe los videos al instante. “El radio se reducirá cuando consigamos más socios”, señala Steve Grove, jefe de noticias y política de Youtube, en declaraciones a The New York Times. Cerca de un 5% de los usuarios que entran en News Near You, ven al menos uno de los videos de noticias locales, según Grove, una cifra que considera relevante.

“El factor relevancia entra en juego” añade Grove. “Parece que estos vídeos te importan de verdad porque tratan sobre tu barrio y sobre el lugar donde vives”.

Fuente: Diario El Pais.