Ring2Skype numeros de telefono gratis para tu Skype

Me encontré con este servicio que me pareció muy interesante, lo estuve probando y en verdad funciona muy bien. La gente de Ring2Skype ha decidido brindarte telefonos y números de extensiones en distintas ciudades del mundo que estarán asociados a tu cuenta de Skype. De esta forma, supongamos si tenes un amigo en Santiago de Chile por ejemplo y vos estás en otra parte del mundo, Ring2Skype te dará un telefono local de Santiago de Chile con un número de extensión y cuando tu amigo llame a ese número el llamado se derivará automaticamente a tu cuenta de Skype.

El otro dia probé precisamente con un amigo que vive en Santiago de Chile y el sistema funciono de maravillas, despues el asocio a su cuenta de Skype un número de Buenos Aires, Argentina y lo pude llamar localmente y el me atendió desde su Skype. Yo ya tengo varios números en varias ciudades del mundo 🙂 (No se si algun día lo usaré realmente ja!)

El registro es muy sencillo, y es 100% gratuito ingresen a la web de Ring2Skype y verán los simples pasos para obtener el número en la ciudad que desean (hay una buena cantidad de opciones).

No creo que sea una buena idea para usarlo comercialmente pero para amigos y familia está más que bien. Ahora si quieren un número de telefono solo para ustedes pueden ver los servicios que ofrece la gente de JetNumbers o bien mismo Skype con sus servicios de Online Number, el unico problema de este ultimo es que está disponible solo en algunos paises (todavía no se puede obtener un número de Argentina).

