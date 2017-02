Problemas con el Visor de imagenes y fax de Windows XP

Si estás teniendo problemas para abrir imagenes con el “Visor de imagenes y fax” de Windows XP también conocido en Ingles como “Windows Picture and Fax Viewer” en esta nota explico 2 breves soluciones.

Problema Caso 1

Asegurate que no tengas ningun link roto ni link a una unidad de red no disponible en ese momento y vas a ver que las imagenes se van a abrir rapidamente otra vez.

