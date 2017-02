Microsoft se mofa del SO de Google

Durante la segunda jornada de la Conferencia Mundial de Socios de Microsoft, Steve Ballmer, consejero delegado de la compañía, se mofó de la intención de Google de desarrollar un sistema operativo para ordenadores , a la vez que expresó su optimismo sobre la situación económica. "Voy a ser respetuoso" empezó a decir Ballmer, mordiéndose la lengua cuando fue preguntado sobre el anuncio la semana pasada de que Google desarrollará un sistema operativo (denominado Chrome) para el mercado de los "netbooks". Pero a continuación, Ballmer, con quien Microsoft está envuelto en una creciente pugna en algunos de los principales frentes de batalla del sector, ante las casi 6.000 personas que atienden la conferencia en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans. "Chrome es muy interesante. No va a existir hasta dentro de un año y medio pero lo están anunciando ahora", dijo con un gesto de contenida incredulidad. Ballmer también dijo que la estrategia de Google de tener(además del anunciado Chrome, ya tiene en el mercado Android para los teléfonos móviles) no funcionará. "No se necesitan dos sistemas operativos" afirmó Ballmer quien añadió que Microsoft lo sabe porque lo intentó hace años con Windows 95 y Windows NT. Además, según los datos de Microsoft, los usuarios pasan el 50 por ciento de su tiempo frente a un ordenadorpor lo que para la empresa de Redmond, la estrategia de Google para netbooks no es acertada. "Windows es el sistema operativo adecuado", terminó señalando.Ballmer se mostró más comedido con respecto a Apple, que en el pasado había sido la principal preocupación del gigante del software. El máximo ejecutivo de Microsoft dejó pasar la oportunidad para atacar Apple cuando fue preguntado sobre la popular campaña de televisión que el fabricante de los Mac y iPods tiene en Estados Unidos y en la que se ríe de los problemas de Windows. Según Ballmer, Microsoft va a mantener su actual estrategia publicitaria dey "contar la historia del PC", ya que las cifras de los últimos nueve meses indican que Windows ha ganado cuota de mercado con respecto a los Mac.Igualmente Ballmer se apoyó en una noticia aparecida en el periódico The New York Times en la que se afirma que el buscador de Microsoft, Bing, contribuye a mejorar la credibilidad de la empresa para señalar que si hay algo de lo que no carece es "tenacidad". "Se nos castigó mucho", dijo Ballmer con respecto al fracaso inicial de Microsoft de desarrollar un buscador de Internet que pudiese competir con Google, "pero (Bing) es una prueba de nuestra tenacidad". También se dijo que la plataforma Windows Azure (el primer sistema operativo de la compañía para la "nube")para que los programadores empiecen a desarrollar aplicaciones. Azure estará disponible comercialmente a partir de la Conferencia de Desarrolladores Profesionales que se celebrará en noviembre en Los Ángeles. Fuente: 20Minutos.es.