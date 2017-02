La Casa Blanca tiene blog oficial

El sitio de la

Casa Blanca

se renovó completamente en el momento en que Barack Obama juraba como presidente de los Estados Unidos. Además de contar con la identidad visual que el demócrata utilizó durante su campaña, el site sorprende con un

blog oficial

.



En el

primer post

luego de la asunción se presenta Macon Phillips, responsable de Nuevos Medios de la Casa Blanca. Él va a ser el encargado de que la relación de Obama con la Web 2.0 no se corte durante la gestión.



El funcionario dice que "millones de estadounidenses han llevado al presidente Obama a la Casa Blanca, y muchos lo hicieron teniendo en cuenta las ventajas de Internet para modelar el futuro de nuestro país. WhiteHouse.gov es sólo el principio de los esfuerzos de esta nueva administración para expandir y profundizar el compromiso online".



Más adelante Phillips dice que el sitio, así como la administración pública en general, pondrán en primer lugar al pueblo, enfocando los esfuerzos de la oficina de Nuevos Medios en tres pilares: comunicación, transparencia y participación.



Entre las novedades se cuenta la posibilidad de que los ciudadanos opinen en el sitio sobre los proyectos de ley, que no surjan en una emergencia, durante un plazo de cinco días. Más allá de esto por ahora el blog no acepta comentarios.Además, la Casa Blanca cambió la cara de su canal en

YouTube