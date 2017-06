El negocio de los falsos seguidores en Twitter

Twitter se ha convertido en una red de personas con gran influencia, una persona puede decir algo que le llegue a miles o millones de personas en tan solo segundos e influenciar así la compra de un producto, la visita a un link, etc.

Podemos ver distintas personas que usan Twitter comercialmente y han logrado un éxito bastante importante tanto en seguidores como en facturación gracias a esta plataforma.

Lo que he notado gracias a herramientas como StatusPeople.com es la cantidad de falsos seguidores que tienen ciertas personas o bien personas que tienen cuentas inactivas. Algunas de ellas quizás no lo sepan y otras quizás lo saben habiendo comprado seguidores para poder vender Tweets a un precio mas alto haciéndoles creer a algunas empresas que su nivel de llegada es mucho mas alta de la que en realidad tienen. Hoy en día la “oferta” de falsos seguidores en Twitter es muy económica y por USD 5 se pueden conseguir 2500 seguidores nuevos en menos de 24 horas.

El beneficio mas directo que se nos puede ocurrir para que alguien quiera tener muchos seguidores es poder vender a empresas Tweets con sus promociones y campañas. Pero en realidad es bastante fácil de discernir en un gran volumen de followers cuantos parecen ser Bots (robots) y cuantos son seguidores reales.

El otro motivo por el cual se quisieran tener mas seguidores es para mostrar como muchas personas aparentan seguir a otra y así incentivar a seguidores reales a que lo sigan. Se entiende? “Veo mucha gente que siga a Fulano, ah, lo voy a seguir porque debe ser bueno”

Lo cierto es que con herramientas como Status People este negocio de comprar seguidores se acabará bien rápido.

Veamos algunos ejemplos de algunas cuentas conocidas:

Como se puede ver hay un promedio de 45% de cuentas inactivas y 21% de cuentas falsas. Esto tomando en cuenta estas 10 cuentas de ejemplo y considerando que el reporte de StatusPeople.com sea realmente cierto.

Como todo en Internet, no todo es lo que parece y hay que tener cuidado.

