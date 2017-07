Conozca las oficinas de Google en Buenos Aires

Esta propuesta, aunque ahora basada en nombres de historietas latinas, alcanza también a las salas de reuniones: existe el apartado “Condorito”, “Susanita”, “Hijitus”, “Malfalda”, y “Gaturro”, por citar algunos.

La mención de personajes se complementa con pelotas gigantes, globos, sillones “puff”, y monopatines que descansan al pie de los cubículos. Todo en un ambiente en el que predomina el blanco y las maderas claras.

Descansar para trabajarEn paralelo una modalidad de trabajo singular, las oficinas de Google en la Argentina tienen como principal objetivo acrecentar la difusión de los servicios que comercializa la compañía, en especial aquellos relacionados a la publicidad, además del portal de videos YouTube y la aplicación de mapas digitales Google Maps.

El mercado publicitario es el que ha transformado al buscador en una de las empresas líderes a nivel mundial. Google quintuplicó su valor de 2004 a esta parte, y hoy la firma ostenta una cotización por encima de los u$s160.000 millones.

El éxito de la compañía proviene de una fuente casi exclusivamente: los avisos publicitarios ubicados al costado de los resultados de búsqueda que efectúa el usuario.

Los anunciantes pagan sólo cuando un potencial consumidor hace clic sobre los anuncios. Todo ese dinero ingresa, según Hal Varian, el economista en Jefe de Google, “de a 50 centavos por mes”.

Base Buenos Aires

Con relación a las operaciones directas de la compañía a nivel local hay que decir que todo comenzó el 11 de abril de 2007.

Ese día el propio CEO de la compañía, Eric Schmidt, llegó a Buenos Aires para la apertura de las primeras oficinas del buscador, que hasta ahora funcionaban en una de las torres de la zona de Catalinas Norte.

Desde ese día la filial en la Argentina participó en eventos dirigidos a pymes y difundiendo casos de éxito.

De la mano de esta estrategia el buscador intenta ganar posiciones en América latina, la región de mayor crecimiento mundial para Google, donde sus ventas han incrementado a un ritmo de 3 dígitos porcentuales.

En esta región donde hay entre 80 y 120 millones de usuarios de Internet, Google cuenta con 4 oficinas y 2 representaciones. Las primeras que abrió fueron en Brasil, México y hace un año en la Argentina.

Con la apertura de las oficinas propias de Google en Puerto Madero, la ciudad de Buenos Aires se consolida como un centro de software y servicios informáticos de alcance mundial.

Patricio Eleisegui© infobaeprofesional.com

The following two tabs change content below.