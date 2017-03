Como correr cualquier aplicacion de Windows en OSX de Apple

Hoy configure Windows 8 Pro en una MacBook Air 2012 con OSX usando Parallels Desktop 8. Esta aplicación lo que te permite es instalar un Windows virtual para correr las aplicaciones que hayan sido diseñadas exclusivamente para este sistema operativo, todo dentro del sistema operativo de Apple y sin tener que reiniciar.

Lo que me gusto mucho del Parallels es que permite no solo usar el Windows virtual “desde una ventana” como funcionan la mayoría de las plataformas de naturalización sino que además tiene un modo que se llama “coherence mode” que le permite al usuario correr cualquier aplicación de Windows desde el mismo entorno de OSX.

Creo que esto era lo que faltaba para que muchos que no se animaban a pasarse a Mac puedan seguir usando las aplicaciones que necesiten de Windows, teniendo lo mejor de los dos mundos 🙂

Para mostrarles de que se trata hice este video rapido (grabado con mi iPhone) por eso no tiene muy buena calidad, pueden elegir la mejor calidad en el panel de YouTube.

